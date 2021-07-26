شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 7009 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى امكانية ارتفاع المؤشر لمستويات اعلى قد تصل الى 7100 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6950 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,980 بينما مستوى المقاومة هو 7,025 نقطة