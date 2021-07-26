شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائر الخميس -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس قبل الماضي، حيث اغلق امس الاحد مرتفعا عند مستوى 10777 نقطة، وذلك بعدما اقترب من الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي عند 10650 نقطة، بينما الحد العلوي 10900 نقطة، وهو المستوى الذي يتجه اليه المؤشر حاليا، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10650 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,729 بينما مستوى المقاومة هو 10,816 نقطة