شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 20.80 فلس، متجاوزا بذلك الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 22 فلس كمستوى اول ثم 23.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 20 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 20.5 وبين مستوى المقاومة هو 21.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد