شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير وبفجوة سعرية، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 124 فلس، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 127 فلس كمستوى اول ثم 134 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 119 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 123 وبين مستوى المقاومة هو 127 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد