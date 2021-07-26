شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث سجل ارتفاع بلغ 1.84 ريال، الا انه تراجع ليغلق منخفضا عند متسوى 1.804 ريال، مستقرا اسفل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يشير الى ان السهم قد يواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 1.75 ريال كمستوى اول ثم 1.70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط