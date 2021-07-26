شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يواصل اتجاه الهابط -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى ليغلق امس الاحد عند مستوى 1.615 ريال، وهو ادنى مستوى له خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، مقتربا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 1.57 ريال كمستوى اول ثم 1.46 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.66 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.63 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط