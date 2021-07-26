شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفبف خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 370 فلس، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السعن لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 345 فلس في عملية جني ارباح فالاجل القصير، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 380 فلس

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 364.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 373.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط