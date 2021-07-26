شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لاعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي،حيث اغلق امس الاحد مرتفعا عند مستوى 239 فلس، لينجح بذلك في الاغلاق اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ممايمهدا لطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 247 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 234 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 237.0 وبين مستوى المقاومة هو 241.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد