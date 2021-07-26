شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اولى جلسات االأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 588 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 600 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 583 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 586.0 وبين مستوى المقاومة هو 592.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد