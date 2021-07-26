شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 17.22 ريلا، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر مايو الماضي، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 16.90 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 17.4 ريال كمستوى اول ثم 17.80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى16.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.10 وبين مستوى المقاومة هو 17.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد