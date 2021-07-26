الاقتصاد

شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 26-07-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 17.22 ريلا، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر مايو الماضي، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 16.90 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند  17.4 ريال كمستوى اول ثم 17.80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى16.90 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.10 وبين مستوى المقاومة هو 17.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا