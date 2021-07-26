شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في مؤشرات الأسهم الخليجية عقب إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت مؤشرات أسهم الأسواق الخليجية عند الإغلاق في أول أيام التداول بعد إجازة عيد الأضحي، إذ أقفل سوق دبي المالي في مستهل تداولات ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مرتفعا بنسبة 1.1 % عند مستوى 2774 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 64 مليون درهم.

ومن أصل 32 شركة تم تداول أسهمها، انخفضت أسهم 20 شركة، بينما ارتفعت أسهم 10 شركات، وبقيت شركتان على ثبات.

وأقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 0.58 % عند مستوى 7106 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1082 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 22 شركة من أصل 38 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 9 شركات، وبقيت 7 شركات على ثبات.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 62.05 نقطة ليبلغ مستوى 6458.68 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.97 %. وتم تداول كمية أسهم بلغت 368.15 مليون سهم تمت عبر 11821 صفقة نقدية بقيمة 55.01 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 32.3 نقطة ليبلغ مستوى 5387.33 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.6 % من خلال كمية أسهم بلغت 309.9 مليون سهم تمت عبر 8436 صفقة نقدية بقيمة 31.6 مليون دينار.

وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.586.15 نقطة بارتفاع قدره 7.13 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 671.91 نقطة بارتفاع قدره 6.08 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و742 ألفا و942 سهما بقيمة إجمالية قدرها 816 ألفا و744 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 87 صفقة.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أولى جلسات الأسبوع متراجعاً 0.59 %، بإقفاله عند مستوى 4051.09 نقطة، خاسراً 24.19 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الخميس قبل عطلة العيد.

وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 14.56 مليون سهم، مقابل 51.9 مليون سهم بالجلسة الماضية، وتراجعت قيمة التداولات إلى 1.85 مليون ريال، مقارنة بنحو 5.75 مليون ريال جلسة الخميس قبل عطلة العيد.

وصعدت بورصة قطر في ختام تعاملات أولى جلساتها عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، بدعم صعود 6 قطاعات وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.76 % ليصل إلى النقطة 10777.66، رابحاً 81.36 نقطة عن مستوى الخميس الموافق 15 يوليو 2021.

ودعم المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، والتأمين، والعقارات، ثم الاتصالات، والبضائع، بينما تراجع النقل وحيداً.

وتقلصت التداولات، إذ بلغت السيولة 188.61 مليون ريال، مقابل 263.68 مليون ريال يوم الخميس الموافق 15 يوليو، كما بلغت الكميات 64.64 مليون سهم، مقابل 86.70 مليون سهم في الجلسة السابقة.