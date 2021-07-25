شكرا لقرائتكم خبر دانة غاز تفوز بدعوى تحكيم لبيع أصولها في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة (دانة غاز) أمس عن صدور قرار لصالحها بتاريخ 19 يوليو 2021 من محكمة لندن للتحكيم الدولي، في إطار دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة آي بي آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي بي آر للطاقة، بخصوص اتفاقية البيع والشراء التي كانت ستبيع بموجبها (دانة غاز) أصولها للنفط والغاز في مصر.

وجاء في قرار المحكمة رفض دعوى مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول بمجملها، وحكمت المحكمة لصالح شركة دانة الغاز في قرارها الصادر والذي خلص إلى تأكيد أحقيتها في كافة النقاط الرئيسة بالدعوى، بما في ذلك قيامها بإلغاء اتفاقية البيع والشراء، وذلك وفقا لبيان لدانة غاز على موقعها على الانترنت.

وكانت دانة غاز قد أعلنت في 22 أبريل 2021 عن عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر إلى مجموعة آي بي آر الوسطاني للبترول، بعدما تعذر على الطرفين استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع بما يرضي الطرفين قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع، في 14 أبريل2021 وبناء على ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها.

وقد قدمت آي بي آر الوسطاني للبترول طلبا للتحكيم تطعن بموجبه في حق شركة دانة غاز مصر بإلغاء اتفاقية البيع.