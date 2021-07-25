شكرا لقرائتكم خبر الإنماء يقدم خدمات تمويلية في فروع «العقاري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية شراكة مع مصرف الإنماء، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج (سكني) داخل فروع الصندوق بالمملكة.

ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب مصرف الإنماء، الرئيس التنفيذي عبدالله الخليفة.

وتعد هذه الاتفاقية الخامسة التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية، وذلك استمرارا للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بهدف توفير الخيارات التمويلية والسكنية، واختصار الجهد والوقت على مستفيدي (سكني) وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق بمختلف مناطق المملكة، مؤكدا على حرص الصندوق زيادة رضى مستفيديه من برنامج القرض العقاري المدعوم وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الكترونيا وتواجد الجهات التمويلية داخل الفروع.

من جانبه، بين الخليفة، أن الاتفاقية تأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق ومصرف الإنماء بهدف تلبية رغبات المواطنين وتوفير الحلول التمويلية المميزة لبرنامج القرض العقاري المدعوم، وما يقدمه المصرف من خيارات أخرى تسهم في تملك الأسر السعودية للمسكن، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستمكن مصرف الإنماء من تقديم الحلول والمزايا التمويلية والسكنية لمستفيدي (سكني) من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال تواجد المصرف داخل فروع الصندوق في مختلف مدن ومناطق المملكة.

5 اتفاقيات شراكة:

