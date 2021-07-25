111 ألف أسرة تستفيد من حلول سكني في النصف الأول 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت 111 ألف أسرة من خيارات وحلول برنامج «سكني» خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، منها 87.8 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأوضح البرنامج أمس أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة خلال يونيو الماضي بلغت 11 ألف أسرة، بينها 9 آلاف أسرة سكنت في منازلها، وذلك عبر الاستفادة من خدمات تطبيق «سكني» الذي يوفر جميع الخيارات السكنية التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى التسهيلات والخدمات الأخرى التي تشمل شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية، والمستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وبلغ مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة خلال النصف الأول من العام الحالي 48 ألف أسرة، فيما استفادت 34 ألف أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضلت نحو 15 ألف أسرة الاستفادة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني»، و12 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوه البرنامج إلى استمرارية أعمال التنفيذ والبناء ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، إذ يشهد 64 مشروعا سكنيا تطورا متسارعا تمهيدا لبدء تسليم وحداتها للأسر المستفيدة، ضمن 101 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في مختلف المدن والمحافظات.

ويتيح البرنامج حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع «سكني»، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و»المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الالكتروني، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري وإصدار رخص البناء الكترونيا.

المستفيدون من برنامج سكني في النصف الأول 2021

إجمالي المستفيدين 111,568 أسرة

مستفيدون سكنوا منازلهم 87,896 أسرة

تفاصيل الأسر المستفيدة:

شراء وحدات جاهزة 48,397 أسرة

خيار البناء الذاتي 34,891 أسرة

خيار الأراضي السكنية 15,924 أسرة

شراء وحدات تحت الإنشاء 12,356 أسرة