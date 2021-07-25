شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة بأرباح "ينساب" مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع منتجاتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 1231% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 596.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 44.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 639.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 52.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة بعض مواد اللقيم وكذلك ارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 1 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 149.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 420.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 104.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة للإيقاف المجدول لبعض مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية.