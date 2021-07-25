شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "موبايلي" للارتفاع 32% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 31.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 244 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 185 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 384 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 334 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تحسن إيراداتها، حيث بلغت 3.728 مليار ريال بالمقارنة مع 3.559 مليار ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 4.75%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال وتحسن إيرادات قطاع الأفراد، ونمو قاعدة الألياف الضوئية.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 470 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 315 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 226 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.