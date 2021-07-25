اعتماد 9 مخططات سكنية في 7 مناطق خلال النصف الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» اعتماد 9 مخططات سكنية خلال النصف الأول 2021، في 7 مناطق، بمساحة إجمالية تجاوزت 16 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف تحسين أداء القطاع العقاري وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قدم «إتمام» عددا من الخدمات للمطورين العقاريين.

وشملت المخططات المعتمدة للنصف الأول مناطق: الرياض ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك والحدود الشمالية.

وضمن الخدمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خدمات المطورين «إتمام» للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، أنجز المركز خلال النصف الأول من هذا العام طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 8131 وحدة سكنية، كما أنهى المركز إصدار 119 شهادة تأهيل مطور عقاري لمشروعات البيع على الخارطة، كما عالج المركز 47 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشروعات الوزارة لتوفير 1100 عامل، كما أسهم المركز بإصدار 45 رخصة بيع لمشروعات البيع على الخارطة، وتم تأهيل 2171 مطورا عقاريا بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم خدمات التطوير العقاري.

ويوفر المركز منصة موحدة وبوابة رقمية الكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، والتي تمكنهم من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورون العقاريون.

يذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة، وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويا، ويحقق الهدف المتمثل بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم، حيث يقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يمكن للمطور العقاري عن طريقها متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.

مخططات جديدة معتمدة:

الفترة: يناير يونيو 2021

العدد: 9 مخططات سكنية

المساحة: 16,142,747 م 2

المناطق: الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية

خدمات قدمها «إتمام» للمطورين:

