شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 9 مخططات سكنية في 7 مناطق خلال النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت المخططات المعتمدة للنصف الأول مناطق: الرياض ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك والحدود الشمالية.
وضمن الخدمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خدمات المطورين «إتمام» للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، أنجز المركز خلال النصف الأول من هذا العام طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 8131 وحدة سكنية، كما أنهى المركز إصدار 119 شهادة تأهيل مطور عقاري لمشروعات البيع على الخارطة، كما عالج المركز 47 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشروعات الوزارة لتوفير 1100 عامل، كما أسهم المركز بإصدار 45 رخصة بيع لمشروعات البيع على الخارطة، وتم تأهيل 2171 مطورا عقاريا بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم خدمات التطوير العقاري.
ويوفر المركز منصة موحدة وبوابة رقمية الكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، والتي تمكنهم من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورون العقاريون.
يذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة، وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويا، ويحقق الهدف المتمثل بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم، حيث يقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يمكن للمطور العقاري عن طريقها متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.
مخططات جديدة معتمدة:
الفترة: يناير يونيو 2021
العدد: 9 مخططات سكنية
المساحة: 16,142,747 م 2
المناطق: الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية
خدمات قدمها «إتمام» للمطورين:
- طلبات رخص بناء 8131 وحدة سكنية
- إصدار 119 شهادة تأهيل مطور لمشروعات البيع على الخارطة
- معالجة 47 طلب استفسار لسريان الصك
- طلبات تسجيل عاملين لتوفير 1100 عامل
- إصدار 45 رخصة بيع لمشروعات البيع على الخارطة
- تأهيل 2171 مطورا عقاريا بالتعاون مع الجهات المختصة
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد 9 مخططات سكنية في 7 مناطق خلال النصف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.