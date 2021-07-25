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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 11 ألف طلب تلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للالتحاق ببرنامج (بناء الكفاءات) في نسخته الرابعة في جميع التخصصات الثمانية المعلن عنها في يونيو الماضي.

ويأتي ذلك تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية في الـ 19 أغسطس المقبل من العام الجاري، قبل انطلاق البرنامج في الـ 12 سبتمبر، حيث يستمر لمدة عام كامل.

ويعد برنامج بناء الكفاءات أحد البرامج الأكاديمية التي تنفذها أكاديمية الهيئة، والتي تعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتيح للخريجين فرصة التأهيل المهني في عدد من مسارات التدريب التي يقدمها، وهي: العمليات، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى الأنظمة التقنية والرقمنة، ورأس المال والبشري، والاستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي.