شكرا لقرائتكم خبر الحكومة العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت على التعاقد مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع طاقة كبرى في البلاد.

وقال وزير الثقافة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حسن ناظم أمس، إن الحكومة وافقت في جلسة عقدتها السبت على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى في العراق.

ونقل تلفزيون «العراقية» الرسمي عن ناظم قوله إن المشاريع الكبرى تتمثل بجمع وتكرير 600 مليون قدم مكعب من الغاز في حقل أرطاوي النفطي جنوبي البلاد وتنفيذ مشروع حقن الماء العملاق.

وأضاف ناظم أن الشركة الفرنسية ستنفذ أيضا محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بطاقة ألف ميجاوات.