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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية أعلنت أمس تعليق العمل في أحد مصانعها الثمانية المحلية اعتبارا من اليوم، وذلك بعد إصابة العشرات من العاملين في المصنع بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم الشركة القول «إنه ربما يتم تمديد قرار التعليق بناء على نتائج اختبارات فيروس كورونا بالنسبة للعاملين في الشركة». يشار إلى أن المصنع، الذي يقع جنوب سول، يقوم بإنتاج 320 ألف وحدة سنويا. وتمتلك كيا ثمانية مصانع محلية في كوريا وسبعة مصانع في الخارج، منها ثلاثة في الصين ومصنع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسلوفاكيا والمكسيك والهند. وتنتج المصانع إجمالي 3.84 ملايين وحدة.

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