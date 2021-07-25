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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملايين كيلولتر من وقود الديزل الحيوي استهلكتها إندونيسيا في النصف الأول من هذا العام، وفقا لوزارة الطاقة والموارد المعدنية.

وتعتبر إندونيسيا أكبر زارعي نخيل الزيت في العالم.

ونقلت وكالة (بلومبيرج) للأنباء عن الوزارة قولها في بيان «إن استهلاك وقود الديزل الحيوي القائم على زيت النخيل في الفترة من يناير إلى يونيو يمثل 46.7% من هدف العام بأكمله البالغ 9.2 ملايين كيلولتر».

وعلى الرغم من أن القيود على التنقل بسبب وباء كورونا أدت إلى تباطؤ استخدام الوقود في قطاعي النقل والصناعة، إلا أن الحكومة متفائلة بأن وقود الديزل الحيوي سوف يحقق هدف الاستهلاك بحلول نهاية العام، حسبما ذكرت الحكومة.