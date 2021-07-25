45 % ارتفاع المتوسط الشهري للطلبات عبر تطبيقات التوصيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل لتصل إلى مليار ريال في الربع الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها أن تمكين وتأهيل تطبيقات التوصيل عبر البيئة التنظيمية التجريبية (SandBox) التي أطلقتها أخيرا أسهم في زيادة المتوسط الشهري لعدد الطلبات بنسبة 33%، فبلغت الطلبات قرابة 9.2 ملايين طلب، كما ارتفع المتوسط الشهري لعدد عمليات الدفع الالكتروني عبر تطبيقات التوصيل إلى 8.1 ملايين عملية وبنسبة نمو بلغت 128%.

وعملت الهيئة ضمن خططها على تحفيز الاستثمار ودعم ريادة الأعمال والابتكار في قطاع تطبيقات التوصيل عبر المنصات الالكترونية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية ودعم عملية نموه ليسهم في زيادة أثره على الاقتصاد الرقمي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

واتجهت الهيئة أخيرا لعقد عدد من ورش العمل مع شركة السوق المالية «تداول» وغيرها من الجهات بهدف تحفيز شركات تطبيقات التوصيل في المملكة على الإدراج في الأسواق المالية والتعريف بمتطلبات الإدراج وبيان المزايا المترتبة على ذلك، كما تدعم الهيئة بالشراكة مع شركة السوق المالية «تداول» كل الجهود الرامية إلى تيسير إجراءات إدراج 4 شركات تطبيقات التوصيل في السوق السعودية.

ويأتي ارتفاع قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل نتيجة لتوفير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بيئة تنظيمية آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر مناخا استثماريا جاذبا يتسم بالحيوية والاستدامة منذ توليها تنظيم قطاع البريد في النصف الثاني من عام 2019.

الطلبات عبر تطبيقات التوصيل في الربع الأول 2021:

