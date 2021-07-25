هل ارتفعت أسعار السلع بعد تحريك الوقود؟.. التموين تجيب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريراً من الاتحاد العام للغرف التجارية حول أثر تحريك أسعار ‏الوقود علي النقل وأسعار السلع، حيث أشار التقرير إلي أن تكلفة النقل ‏تتضمن مصاريف ثابتة تشمل "إهلاك سعر الشاحنة – والتراخيص – ‏والتأمين – واجرة السائق – والصيانة " ومصاريف متغيرة تشمل "الوقود – والإطارات – كارتة الطرق – التحميل والتفريغ .. وغيرها من التكاليف".

وأكد التقرير، أن السولار يشكل 80% من أسطول النقل في ‏مصر، وهو ما يعني أن عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة نظراً ‏لعدم رفع سعر السولار، وأشار التقرير إلي أن أسعار الوقود قد ارتفعت ‏عالمياً بأكثر من 12% عن الشهور الأخيرة وأضاف أن متوسط ‏المسافات ونسبة كل المصاريف الثابتة والمتغيرة في تكلفة النقل والتي تم ‏دراستها بالتواصل بين مسئولي قطاعات النقل البري والجمعية التعاونية ‏للنقل البري واتحاد الغرف التجارية مع الدكتور / علي المصيلحي ‏‏– وزير التموين والتجارة الداخلية، وأثر تحريك أسعار الوقود علي كل ‏السلع.

كما أشار التقرير إلى أن تكلفة النقل علي سعر السلع تعتمد علي ‏الوزن والحجم والمسافة بنسبة تتراوح مابين 2 % إلى 5% للمسافات ‏القصيرة بالسيارات النصف نقل، والربع نقل التي تعمل بعضها بالبنزين ‏من 5% الي 20% للمسافات الطويلة، وأكد التقرير في نهايته أن أعلي ‏نسبة هي 0.06%، بالنسبة لسيارات النقل والتي تعمل بالبنزين وهي نسبة ضئيلة جداً لا توثر علي ‏عمليات نقل السلع مع التأكيد أن غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار ‏وهو لم يشهد تحريك في أسعارة الشهور الماضية.