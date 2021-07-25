شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتكوين" يرتفع إلى 34 ألفا و 207 دولارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 8ر0% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 34 ألفا و 207 دولارات في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 9ر2%، حيث يتم تداولها بين 33 ألفا و840 دولار و 34 ألفا و830 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 47% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 15% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 18% حتى الآن هذا العام.