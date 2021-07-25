«فوربس»: مصر ثالث أفضل اقتصاد في المنطقة العربية في 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط عن اختيار الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية لعام 2021، بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإنه وفقاً للناتج المحلي لكل دولة، فقد احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، وتوقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيرس كورونا وانهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربياً مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.

وجاءت العراق في المركز الرابع بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020.

واحتفظت قطر بالمركز الخامس هذا العام حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام، مقابل 146.1 مليار دولار في 2020.