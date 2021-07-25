شكرا لقرائتكم خبر عن "ينساب" تنتهي من أعمال الصيانة لمصانعها والأثر المالي 120 مليون ريال تظهر بالربع الثالث 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء التشغيل لمصانع الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه لا يوجد تغير في الأثر المالي والذي تم الإعلان عنه مسبقاً بتاريخ 11 يوليو الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن توقف مؤقت لمصانع الشركة، نتيجة لعطل فني.

وقُدر الأثر المالي لتعطل المصانع بحوالي 120 مليون ريال، على أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف خلال الربع الثالث من العام 2021.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 420.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 104.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة للإيقاف المجدول لبعض مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية.