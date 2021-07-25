شكرا لقرائتكم خبر عن بوان تتسلم متحصلات تأمينية بقيمة 9.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوان عن استلام إشعار سداد من شركة التأمين بمبلغ وقدره 9.6 مليون ريال سعودي، والذي يمثل جزء من المطالبة التأمينة القائمة مع شركة التأمين.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه سيتم استخدام هذه المتحصلات لتمويل شراء وتركيب أحد خطي الإنتاج الذي تسبب الحريق بتلفها والمتوقع تشغيله خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتتوقع إدارة الشركة بأن يتم إعادة تشغيل المصنع الذي تعرض للحريق في مدينة الدمام خلال الربع الأول من العام القادم.

هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي لهذا الحريق عند الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالمطالبة التأمينة القائمة مع شركة التأمين.

يُشار إلى أن بوان حققت صافي أرباح بلغ 41.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات وهامش الربح حقق قطاع الصناعات الكهربائية أرباح بالمقارنة مع خسائر خلال الفترة المماثلة من العام 2020.