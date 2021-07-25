شكرا لقرائتكم خبر عن "كيمانول" تتحول للربحية خلال الربع الثاني 2021 لتحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، المُعلنة اليوم الأحد، عن التحول للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 60.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 31.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 71.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 21.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 14% بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.

وارتفعت الإيرادات إلى 228.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 98.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 90 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 59.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 29.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 28.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 22.5% بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.