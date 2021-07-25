شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات تدفع "الفخارية" لتكبد الخسائر في الربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المُعلنة اليوم الأحد، عن التحول للخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.43 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 0.79 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى إنخفاض المبيعات.

وانخفضت الإيرادات إلى 22.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 28 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 1.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.23 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021 مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات نتيجة إنخفاض حجم الطلب على الأنابيب بشكل عام لتباطؤ المشاريع.