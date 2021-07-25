شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تنفي اختراقها سيبرانياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت شركة أرامكو السعودية تعرض أنظمتها لاختراق، موضحة أن عملياتها تدور بشكل اعتيادي وأن الشركة تواصل تعزيز أمنها السيبراني.

وفي أعقاب تقارير عن تسريبات معلوماتية، قالت "أرامكو" إنها علمت مؤخرا بحدوث عملية تسريب غير مباشر لكمية من بياناتها، والتي كانت لدى شركات أخرى متعاقدة معها، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكدت أن تسريب البيانات لم يكن نتيجة اختراق لأنظمتها ولم يؤثر على عملياتها والشركة تواصل تعزيز أمنها السيبراني.

وفي وقت سابق، كانت وكالة أنباء أسوشييتد برس الأمريكية قد ذكرت أن أحد قراصنة الإنترنت استولى على كمية بيانات خاصة بشركة أرامكو.

وكان رئيس شركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، قد أكد في وقت سابق على أن "أرامكو" تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم، مشيرا إلى أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم.

وقال الناصر، إن شركة أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية، مشدداً على أن توزيعاتها عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم.