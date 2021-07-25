شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية 650 عقاراً بـ1.2 مليار ريال منذ بدء "إنفاذ" بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مركز الإسناد والتصفية في السعودية "إنفاذ"، عن تنفيذ نحو 75 مزاداً بقيمة مالية تجاوزت 1.247 مليار ريال، منذ بدء المركز أعماله حتى الآن، واعتماد نحو 261 وسيطا عقاريا لدى المركز.

ووفقا لبيانات رسمية للمركز، فقد بلغ عدد الأصول العقارية التي تمت تصفيتها نحو 650 عقارا بقيمة مالية بلغت 1.245 مليار ريال، فيما بلغ عدد المنقولات التي تمت تصفيتها نحو 633 منقولا بقيمة مالية عند نحو 1.6 مليون ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأظهرت البيانات أن هناك نحو 261 وسيطا عقاريا (وكيل بيع) معتمدا لدى مركز الإسناد والتصفية، فيما بلغ عدد المقيمين نحو 225 مقيما، و427 محاميا، و64 حارسا قضائيا، في حين بلغ عدد المحاسبين القانونيين نحو 84 محاسبا و22 أمينا للإفلاس معتمدا لدى المركز.

وحول التقسيم الجغرافي للمزادات، التي عمل مركز الإسناد على تصفيتها، فقد سجلت مدينة الرياض المرتبة الأولى بواقع 15 مزادا، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بثمانية مزادات ومدينة بريدة ثالثا بواقع ستة مزادات، في حين توزعت بقية المزادات على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.