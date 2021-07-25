شكرا لقرائتكم خبر عن كومرتس بنك يتوقع نقصاً بالإمدادات النفطية بعد اتفاق أوبك بلس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال كومرتس بنك إنه قد ثبُث أن مخاوف الطلب مبالغ فيها، وذلك هو السبب في أن أسعار النفط تعافت منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أنه رغم التوسع في الإمدادات فإن سوق النفط ستظل تشهد نقصا طفيفا في الإمدادات حتى نهاية العام.

وتوقع البنك أن يتفوق نمو الطلب على العرض بعد اتفاق الأحد الماضي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل، بحسب موقع قناة العربية.

وأنهى خام برنت جلسة الجمعة الماضية مرتفعا 31 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 74.10 دولار للبرميل بعد أن قفز 2.2% يوم الخميس الماضي. وصعد خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية 16 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 72.07 دولار، بعد أن ربح 2.3% يوم الخميس الماضي.

وتراجع الخامان القياسيان نحو 7% الاثنين الماضي لكنهما قلصا تلك الخسائر، فيما يتوقع المستثمرون أن يظل الطلب قويا وأن تتلقى السوق الدعم من انخفاض مخزونات النفط وارتفاع معدلات التلقيح.

وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في تقرير إن السوق بدأت تستشعر أن زيادة أوبك+ لن تكفي لإبقاء السوق متوازنة وإن المخزونات في الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستواصل الانخفاض.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن المخزونات في نقطة التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما لخام غرب تكساس الوسيط بلغت أدنى مستوياتها منذ يناير 2020.