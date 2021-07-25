شكرا لقرائتكم خبر عن العدل السعودية: 115.4 مليار ريال قيمة طلبات تنفيذ الأوراق التجارية خلال 11 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 115.4 مليار ريال لتنفيذ 571251 طلبا، خلال الـ 11 شهرا الماضية.

واستحوذت سندات الأمر على 58.6% من هذه القضايا، وذلك بنحو 313619 قضية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" استنادا لبيانات صادرة عن وزارة العدل بالسعودية.

وجاءت محاكم منطقة الرياض في المرتبة الأولى من قيمة الطلبات بنحو 43.5%، حيث بلغت قيمتها نحو 52.01 مليار ريال، لـ121611 طلبا، تلتها منطقة مكة المكرمة بقيمة تقدر بنحو 33.1 مليار ريال لتنفيذ 155311 طلبا.

وحلت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ22.06 مليار ريال لتنفيذ 93643 طلبا، تلتها منطقة المدينة المنورة بنحو 2.06 مليار ريال، لـ30326 طلب تنفيذ، ثم منطقة القصيم بقيمة تقارب 1.4 مليار ريال، لتنفيذ 18825 طلبا.

وقدمت خدمة الموثق التابعة لوزارة العدل خلال يونيو الماضي أكثر من 22 ألف عملية توثيقية، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات التوثيق منذ بداية العام الجاري أكثر من 200 ألف عملية توثيقية.

وكان بشار المفدى، مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، قد قال قبل نهاية العام الماضي إن المحاكم التجارية أصدرت 100 ألف حكم، منذ تدشينها في الربع الأول من العام الهجري 1439، وذلك بعد أن عقدت أكثر من 400 ألف جلسة.

وأكد أن اللائحة التنفيذية عززت لنظام المحاكم التجارية الأمان الحقوقي لجذب الاستثمار، كما أن نشر الأحكام عزز الشفافية وأسهم في تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود، خاصة أن موعد نظر القضايا التجارية لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى.

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي قد أطلق أعمال المحاكم التجارية رسمياً في منتصف أكتوبر 2017.

وتم مباشرة القضاء التجاري اختصاصاتها من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.