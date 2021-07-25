تبدأ من 334.9 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سيارات «أوبل كروس لاند» فيس ليفت موديل 2021

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “أوبل” فى مصر، أسعار سيارات “أوبل كروس لاند” موديل 2021 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة 334 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 364 ألفًا و990 جنيها فى السوق المحلية، خلال شهر يناير الحالى.

وينتمى طراز «أوبل كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4211 مم

العرض 1765 مم

الارتفاع 1605 مم

سعة الشنطة الخلفية 410 لتر



تقدم سيارات أوبل كروس لاند موديل 2021 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، والنظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء “مانيوال”، وحساسات ضوء،

ودعمت بنظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية – مدخل USB)، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها.



تقدم سيارات “اوبل كروس لاند” الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى مجموعة من الكماليات ومنها “جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وحساسات ضبط أمامية، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، واكصدام أمامي وخلفي، غيرها”.