شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع قبل الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 6934 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق لثاني اسبوع على التوالي ما بين مستوى 7000 نقطة و 6880نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,907 بينما مستوى المقاومة هو 6,956 نقطة