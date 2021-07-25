شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينهي الاسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الاسبوع قبل الماضي منخفضا عند مستوى 10696 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المستثمرين، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم الهام عند 10650 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 10500 نقطة كمستوى اول.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,666 بينما مستوى المقاومة هو 10,756 نقطة