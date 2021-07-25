شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال اخر جلسات الأسبوع قبل الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 52.50 فلس، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع معها امكانية ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم الحالي عند 49 فلس كمستوى اول ثم 44 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 49.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 53.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط