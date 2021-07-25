شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 2.80 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة على المدى القصير، كما نلاحظ اختراق السهم لمستوى الدعم الهام عند 2.85 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 2.65 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.79 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط