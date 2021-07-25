شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يسند على خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولاته الخميس قبل الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 2.77 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاعلى لمستوى المقاومة 2.92 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.70 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.73 وبين مستوى المقاومة هو 2.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد