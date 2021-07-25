شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند السهم على دعم هام خلال جلسة الخميس قبل الماضي عند مستوى 830 فلس، حيث اغلق عند مستوى 846 فلس، كما نلاحظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 900 فلس،شرط عدم اختراق السهم لمستوى 830 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 838.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 850 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد