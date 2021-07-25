شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال اخر جلسات الأسبوع قبل الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 763 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 750 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة القوي عند 780 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 750 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 760 وبين مستوى المقاومة هو 770 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد