الاقتصاد

تسهيلات (FACIL) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 25-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع قبل الماضي، حيث اغلق الخميس مرتفعا عند مستوى 199 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما نلاحظ تجاوز السهم لمستوى 195 فلس، مما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 207 فلس مرة اخرى في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 194 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 196.0 وبين مستوى المقاومة هو 205.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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