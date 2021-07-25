شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس قبل الماضي، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 74.50 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 81 فلس كمستوى اول خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 70فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 73.4 وبين مستوى المقاومة هو 77.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد