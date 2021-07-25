شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة الخميس قبل الماضي وبفجوة سعرية ليغلق عند مستوى 79.70 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى امكانية اعادة اختبار السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 88 فلس كمستوى اول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستى 73 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 78.1 وبين مستوى المقاومة هو 84.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد