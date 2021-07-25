شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس قبل الماضي عند مستوى 3.71 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 3.981 ريال، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 3.50 فلس كمستوى اول خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط