شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 25-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير ليغلق الاسبوع قبل الماضي مرتفعا عند مستوى 145 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في عشرة ايام، كما نلاحظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 155 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 137 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 142 وبين مستوى المقاومة هو 149 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد