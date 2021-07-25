شكرا لقرائتكم خبر عن 41 % ارتفاعا في مبيعات تصدير الأسمنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مبيعات تصدير الأسمنت خلال شهر يونيو 2021 بنسبة 41 % عن نفس الشهر من عام 2020م، حيث أظهرت البيانات قيام 6 شركات بتصدير 120 ألف طن من الأسمنت خلال شهر يونيو 2021، في مقدمتها شركة «أسمنت السعودية »، التي صدرت نحو 69 ألف طن، يليها «أسمنت نجران» بتصدير نحو 34 ألف طن و«أسمنت الصفوة» صدرت 9 آلاف طن.

فيما انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة بنسبة 10 % خلال شهر يونيو من عام 2021 لتصل إلى 4.3 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.7 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2020، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.

وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات، فقد شهدت 14 شركة انخفاضًا في مبيعاتها، تصدرتها «أسمنت الجنوبية» بـ29 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها «أسمنت أم القرى» و«أسمنت اليمامة» بنسبة 25 % لكل منهما.

بينما ارتفعت المبيعات المحلية لشركة «أسمنت الرياض» بنسبة 47 %، تليها «أسمنت الشرقية» بـ26 % و«أسمنت الصفوة» بـ4 %.

أما على صعيد إنتاج الكلنكر، فقد أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في إنتاج الشركات خلال شهر يونيو 2021 بنسبة 1.1 %، حيث بلغ 4.22 مليون طن، قياسًا بـ 4.17 مليون طن في يونيو 2020.

في حين بلغت مخزونات الكلنكر 32.9 مليون طن في نهاية شهر يونيو 2021، منخفضة بنحو 22 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، التي بلغت حينها 42.2 مليون طن.

كما قامت 5 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر يونيو 2021، تصدرتها «أسمنت ينبع»، التي صدرت نحو 215 ألف طن، يليها كل من «أسمنت السعودية» بتصدير 186 ألف طن و«أسمنت العربية» بـ141 ألف طن.