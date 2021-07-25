شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب لـ 3 جلسات متتالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفظ النفط بمعظم المكاسب التي حققها لمدة ثلاثة أيام متتالية، ليختتم تداولاته الأسبوعية فوق 74 دولارًا للبرميل، وسط تفاؤل بأن الطلب المتزايد سيضيِّق سوق الطاقة العالمية.

وتراجع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط، لكن الخام الأمريكي ما زال يتداول فوق 71 دولارًا، بعد ارتفاعه بأكثر من 8 % في الجلسات الثلاث السابقة.

وتعني سلسلة المكاسب السابقة أن الأسعار لم تتغير كثيرًا على مدار الأسبوع، بعد أن استعادت معظم خسائر يوم الإثنين، عندما انخفض النفط الخام بسبب القلق من انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا، الذي من شأنه أن يحد من الاستهلاك، في وقت يستعد تحالف أوبك+ لإضافة المزيد من الإمدادات.

وشهد النفط الخام ارتفاعًا هذا العام، حيث سمح طرح اللقاحات بإعادة فتح الاقتصادات، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة واستنزاف الوفرة، التي تراكمت خلال الوباء. في حين أن ظهور وانتشار متغير دلتا شديد العدوى، قد أدى إلى انتكاسة لتلك العملية، لا سيما في أجزاء من آسيا.

وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن الطلب على البنزين عاد بشكل أساسي إلى طبيعته في العديد من أكبر البلدان المستهلكة للنفط، بالإضافة إلى انخفاض مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ الرئيس في أمريكا.

مع ذلك، لا تزال هناك تحديات، فالولايات المتحدة في لحظة محورية أخرى، حيث تتصاعد حالات كوفيد-19 مرة أخرى، وتمتلئ الأَسرة في بعض المستشفيات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.