شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفائدة ترفع الأسهم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها، بعد أن تعهد البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية لفترة أطول، لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو المتعثر على التعافي من أزمة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر STOXX المؤلف من 600 من الأسهم الأوروبية الرائدة بنسبة 1 % إلى 458.52 نقطة، على مسافة قريبة من أعلى مستوى له تاريخياً عند 461.38 نقطة وصل إليه خلال أسبوع.

وواصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، مع تعزز المعنويات في السوق بفضل بوادر موسم نتائج قوي وتوقعات سابقة بألا يحيد البنك المركزي الأوروبي عن سياسة التيسير النقدي.

وقفز سهم شركة الاستثمار المباشر السويدية إي.كيو.تي 9.5 % متصدرا ستوكس 600 بعد الإعلان عن أرباح قوية للنصف الأول من العام.