شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اشتراطات للاستثمار الأجنبي بالتدريب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 5 اشتراطات مطلوبة في المستثمر الأجنبي، وفقا للقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي 1442هـ، وتتضمن الاشتراطات أن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسميا في بلدها الأم، وأن تكون لديها رخصة استثمار في مجال التدريب من وزارة الاستثمار.

كما تشمل اشتراطات الاستثمار الأجنبي بالتدريب الأهلي، أن تكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب، وسجل تجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب يبدأ بعبارة (مركز - معهد .... وينتهي بعبارة للتدريب)، وتعيين وكيل شرعي، أو ممثل مفوض عنها.

أما الشروط المطلوبة في المستثمر المحلي (المؤسسات، والشركات المحلية) فهي: سجل تجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب، وتعيين وكيل شرعي عنها، أو ممثل مفوض لها، وأن يكون كافة الشركاء في الشركات سعوديي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

واشترطت اللائحة في الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومَنْ في حكمها، وصناديق الطلاب ومَنْ في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في تقديم التدريب لغير موظفيها، أن يكون لديها ترخيص حكومي، وأن يكون نظامها يسمح بذلك، وتعيين وكيل شرعي، أو ممثل مفوض عنها.

كما يشترط في الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومَنْ في حكمها، وصناديق الطلاب ومَنْ في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من سلطات مختصة، أو بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سام التقدم بطلب رخصة تدريب مجاني وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وتعفى من دفع المقابل المالي لجميع الخدمات، أن يكون التدريب مجانيا، وألا تستخدم المنشأة التدريبية وسيلة للحصول على دعم عيني، أو نقدي، أو جمع تبرعات بأي شكل كان.

ويلتزم مالك المنشأة التدريبية بالاسم المعتمد لها بالرخصة في لوحتها الخارجية، وإعلاناتها ومطبوعاتها، ووثائقها الرسمية وأختامها، وكافة تعاملاتها، وللمؤسسة الموافقة للشركات التي يملكها مستثمر سعودي أو خليجي أو شركة تدريب أجنبية، شريطة أن تتوافر في الشريك الأجنبي الشروط المطلوبة في المستثمر الأجنبي.

وحسب قواعد وإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي، يتطلب الحصول على الرخصة، أن يتقدم المستثمر، أو وكيله الشرعي، أو الممثل المفوض عنه بطلب الحصول على الرخصة مرفقا به، استيفاء المتطلبات الرئيسة من الجهات ذات العلاقة من وزارة التجارة، والبريد السعودي، ووزارة الاستثمار (للمستثمر الأجنبي).

أما الترخيص الحكومي (الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومَنْ في حكمها، وصناديق الطلاب ومَنْ في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة)، فيتطلب عقد التأسيس للشركات، واستيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة، وسداد المقابل المالي (2000 ريال دراسة طلب).

وحددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مدة الرخصة بـ 5 سنوات، وتلتزم المنشآت التدريبية المرخصة في مزاولتها نشاطها بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتعد الرخصة ملغاة بانتهائها، للمؤسسة الموافقة على طلب تغيير نوع المنشأة بعد استيفاء متطلبات التغيير.